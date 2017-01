Gotham 3: Bruce Wayne e Jerome nel nuovo trailer

La scorsa settimana, il colosso televisivo statunitenseha rilasciato in rete nuovi trailer per le nuove puntate della terza stagione diche preannunciavano il ritorno di. Ora arriva online un altro video in cui assistiamo al teso incontro tra il personaggio e. Il video è disponibile dopo il salto.

Nel finale invernale della stagione Jerome rappresenterà una sfida per il giovane Bruce Wayne e la minaccia ci verrà presentata decisamente in stile Joker.

Dopo i trailer della scorsa settimana, il nuovo video ripropone ai fan di Gotham il ritorno del personaggio interpretato da Cameron Monaghan e introduce anche Bruce Wayne, impersonato da David Mazouz.

A proposito di questo evento a cui gli spettatori assisteranno, Mazouz ha affermato: "La scena mi risucchiato in un po'. Sono rimasto un po' senza parole. Voglio dire, ovviamente, come voi sapete, Jerome è folle. E' psicotico. Nulla potrà fermare il suo piano di mettere la città in ginocchio e portare l'anarchia e il caos più totale a Gotham, ma fino a che punto potrà spingersi?

Ricordiamo che la prossima e quattordicesima puntata di Gotham, che porterà il titolo di Mad City: The Gentle Art of Making Enemies, verrà trasmessa negli Stati Uniti su FOX nel corso della serata di oggi, lunedì 30 gennaio.