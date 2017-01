Gotham 3: un nuovo promo ci presenta il ritorno di Jerome!

Nel corso della serata di oggi, la seconda metà della terza stagione diinizierà, e moltissimi fan sono in attesa del ritorno diimpersonato da. Ora, grazie al promo da poco diffuso dal network, è possibile dare una prima un'occhiata al personaggio che farà il suo ritorno nei prossimi episodi.

Si noterà che Jerome ha dei punti metallici che gli attraversano la fronte. Questo è un aspetto che i fan di New DC 52 sicuramente riconosceranno.

Come tutti sappiamo, Jerome è ancora in cima alla lista come il candidato più probabile dello show per rivelarsi essere il Clown del Crimine più famoso.

In aggiunta a questo nuovo video, la FOX ha anche diffuso una descrizione ufficiale che ci presenta lo svolgimento dei prossimi episodi: "Falcone pianifica di colpire Gordon dopo aver appreso che ha sparato a Mario. Gordon e Bullock scoprono che un seguace di Jerome (Cameron Monaghan), ha intenzione di riportarlo in vita. Nel frattempo, Pinguino va fuori controllo prima disostenere la sua più grande intervista televisiva della sua carriera. Intanto Bruce e Selina trattano il ritorno della mamma di Selina a Gotham.".

Ricordiamo che la seconda parte della terza stagione di Gotham riprenderà sui piccoli schermi televisivi statunitensi nel corso della serata di oggi, lunedì 16 gennaio su FOX.