Gotham 3: i produttori accennano l'apparizione di Harley Quinn per il finale

Con il ritorno della terza stagione dicon i suoi nuovi episodi, i fan sono in attesa di vedere quali nuovi personaggi dell'universo DC ci verranno presentati e, stando alle parole del produttore dello show, sembra proprio che gli spettatori dovranno aspettarsi l'entrata in scena di volti ormai più che noti.

Il produttore, infatti, ha recentemente toccato l'argomento quando gli è stato chiesto se i fan possono aspettarsi un'apparizione di Harley Quinn nel prossimo futuro. Stando alle sue parole, il personaggio potrebbe presentarsi in Gotham già in questa stagione o, per essere esatti, nel corso del finale di questo terzo capitolo della serie: "Potremmo vedere Harley Quinn nell'episodio 22", ha detto Stephens.

Anche se non ha approfondito ulteriormente i dettagli del suo ruolo, il produttore ha precisato che l'introduzione del personaggio servirebbe uno scopo molto più grande rispetto ad un semplice cameo di un Bat-cattivo. Sembra, infatti, che l'apparizione di Harley potrebbe rappresentare un "punto di partenza" per la trama della prossima e quarta stagione dello spettacolo.

La terza stagione di Gotham tornerà negli Stati Uniti su FOX lunedì 23 gennaio.