Gotham 3: il trailer della premiere di primavera ci mostra l'Enigmista!

Anche se la terza stagione diha iniziato una nuova pausa che terminerà a primavera inoltrata, il colosso televisivo statunitenseha da poco rilasciato in rete un trailer che ci presenta l'anteprima dell'episodio. Il filmato è visibile dopo il salto, in fondo alla news.

La puntata in questione sarà caratterizzata dal nostro primo sguardo a Nygma come l'Enigmista. Dopo aver ciò che è accaduto con Pinguino nel finale invernale di ieri sera, Nygma inizia la sua trasformazione nel formidabile supercriminale che tutti conosciamo e amiamo. E come si può vedere nel trailer, da ora avremo finalmente la possibilità di vederlo indossare la sua iconica tuta verde (e il punto interrogativo) - anche se sembra ancora mancare il bastone: "Non ho ancora un bastone" - ha affermato l'attore Cory Michael Smith in una recente intervista - "ma ne voglio uno. Non voglio anticiparvi nulla, ma posso dirvi che lui se ne merita uno e lo desidera fortemente e quando sarà il momento giusto lo otterrà.".

La terza stagione di Gotham farà il suo ritorno con il quindicesimo episodio il 24 aprile 2017.