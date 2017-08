Gotham 4: Benjamin Stockham e Marina Benedict si aggiungono al cast

La quarta stagione di Gotham vede due nuovi volti nel cast. Infatti hanno firmato il contratto sia, che

I ruoli che i due attori interpreteranno sono, rispettivamente, quello dell'aiuto al giovane Master Wayne per Benjamin Stockham, e quello di Cherry per la Benedict, la proprietaria di un fight-club nella zona più pericolosa di Gotham, The Narrows.

Il club della donna rappresenta un posto dove si dettano regole proprie in un luogo altrimenti senza direzione. Cherry sarà, nella serie, a volte un'alleata, altre una potente avversaria.

Stockham sarà una guest star che interpreterà il ruolo di Alex Winthrop, un ragazzino che si interessa di libri, nipote del curatore di un museo con cui Bruce entra in contatto mentre è alla ricerca di un misterioso artefatto.

Gotham torna con la quarta stagione a partire dal 21 settembre.