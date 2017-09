Gotham 4: Butch Gilzean sarà il burattino di un altro villain?

Cosa attende il personaggio diin? A quanto pare colui destinato a diventare un noto villain di Batman è destinato a essere manovrato da altri cattivi più astuti di lui.

Lo ha rivelato John Stephens, produttore esecutivo di Gotham, nel corso di un'intervista a ComicBook: colui che sarà destinato a diventare Solomon Grundy sarà solo un burattino nelle mani di un altro, iconico villain. Si tratterà di Harvey Dent, come accade nel celebre fumetto DC Batman: Il Lungo Halloween? A quanto pare no: sarà Edward Nygma!

"Non abbiamo piani per Harvet Dent per ora. Colui che tirerà le fila di Grundy, per la prima metà di stagione, è Ed Nygma, o meglio la versione ridotta del Nygma che prima o poi vedremo al top. Inizierò proprio con il manovrare Grundy, ma la cosa interessante su questi due... se entrambi sanno chi è chi, dovrebbero essere nemici mortali, ma andando avantisvilupperanno questa vecchia amicizia"

Ricordiamo che il season premiere di Gotham 4 debutterà il 21 settembre negli USA.