Gotham 4: chi ha creato il costume di Bruce Wayne del promo?

Gotham 4 sta per tornare e in tanti si sono chiesti che abbia "arrabattato" il costume del giovane, interpretato nella serie da

Diciamo che il fatto che, prima o poi, Wayne indossasse la Batsuit, era noto. Anzi, probabilmente Gotham doveva terminare proprio con l'immagine del Cavaliere Oscuro vestito di tutto punto, sui tetti della città che protegge. Apparentemente il momento è arrivato molto prima di quanto chiunque si aspettasse, tranne, naturalmente, gli showrunner!

I promo della stagione quattro hanno mostrato David Mazouz vestito in una strana sorta di prototipo della Batsuit, che è stato abbastanza ridicolizzato dai fan dei fumetti. A parte questo, chi è stato a fargli questo costume? Non Alfred, bensì un esecutivo della Wayne Enterprises, ora poliziotto della scientifica, Lucius Fox, che suonerà familiare a quanti faranno riferimento alla trilogia di Christopher Nolan.

"Sì, Lucius inizia a sospettare che Alfred e Bruce potrebbero condurre una doppia vita e cerca elegantemente di entrarvi anche lui" ha detto David Cannon, uno showrunner della serie. "Lucius ha lavorato alla Wayne Enterprises e potrebbe anche tornarci un giorno, e per ora semplicemente non vuole che Bruce si faccia male. E dunque trova un modo per aiutarlo senza interferire."

Cosa pensate di questa versione giovane di Batman che inizia a proteggere Gotham? Ditecelo nei commenti!