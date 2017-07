Gotham 4: Crystal Reed si aggiunge al cast della serie DC

Con il rilascio delper la nuova stagione di Gotham, arriva anche la notizia dell'aggiunta al cast della serie di, l'attrice nota per la sua apparizione in, che avrà il ruolo di

Nel fumetto, Sofia è la figlia del famigerato signore del crimine di Gotham City, Carmine Falcone, ed è spietata e manipolatrice come il padre. Tuttavia, pare però che il personaggio di Sofia, nell'adattamento sul piccolo schermo, assumerà un carattere più eroico ed è descritta come una persona "forte, intelligente e attenta, ha seguito l'operazione di Falcone nel sud per 10 anni e sta tornando a Gotham per aiutare Gordon a sconfiggere Pinguino". Non è ancora noto se Sofia sarà una presenza regular o un personaggio ricorrente.

La quarta stagione di Gotham tornerà in onda a partire dal 28 Settembre.