Gotham 4: dettagli su due personaggi della prossima stagione [SPOILER]

La precedente stagione dici aveva lasciato conche ha sparato ala cui reale identità è stata poi svelata successivamente: si tratta di, che nei fumetti è Solomon Grundy. Scopriamo i dettagli sul villain di Batman e sul personaggio di Sofia Falcone che ci attendono in Gotham 4.

Powell ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo personaggio, destinato a diventare Solomon Grundy:

"Possiamo dirvi ufficialmente che lui risorgerà come Solomon Grundy. Questo accadrà intorno all'episodio 5, penso, della quarta stagione. Non ho ancora girato quella parte, ma ci stiamo preparando, mi sono allenato e preparato sia fisicamente che con il make up".

L'executive producer di Gotham, John Stephen, ha invece parlato del personaggio di Sofia Falcone e dell'alleanza che si è formata con Jim Gordon:

"Jim Gordon sta provando ad allentare la presa del Pinguino su Gotham. Lo fa formando un'alleanza con Sofia Falcone (Crystal Reed) e i due lavoreranno insieme per spodestare il Pinguino".

Gotham 4 tornerà sugli schermi statunitensi il prossimo 21 settembre.