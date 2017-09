Gotham 4: due nuovi poster confermano il ruolo di Bruce Wayne

Disponibili ben due nuovi promo banner dedicati a: i due poster mostrano chiaramente quale sarà la direzione dello show per il giovane, sempre più proiettato verso il compiere il suo destino.

Nelle due foto promo, infatti, vediamo innanzitutto in primo piano Jim Gordon ma, dietro di lui, c'è Bruce Wayne (David Mazouz) che indossa una prima e rudimentale versione da proto-Batman. Un altro scatto, invece, ci porta in primissimo piano proprio con il giovane Cavaliere Oscuro, con uno sguardo al suo volto dietro la maschera.

L'aiuto di un uomo pipistrello, per quanto alle prime armi, si rivelerà senza dubbio prezioso, specie con cattivi come Cyrus Gold in giro...

Gotham 4 tornerà in TV dal prossimo 21 settembre, data del season premiere negli USA.