Gotham 4: l'eccentrico Edward Nygma avrà una crisi d'identità?

: I fan dell’iconico criminalehanno aspettato per ben tre anni che l’eccentrico, inizialmente scienziato forense impiegato presso la polizia di, abbracciasse il suo destino e diventasse l’. Peccato che poi sia diventato un cubetto di ghiaccio esposto nel nuovo club di

Se ricordate, era stato Mr. Freeze, nel precedente finale di stagione, a congelare Nygma sotto ordine di un compiaciuto Oswald Cobblepot. L’attore Cory Michael Smith, che nel serial interpreta Edward, ha rivelato ai microfoni di Digital Spy che il personaggio, una volta libero, non sarà più lo stesso.



“[Nygma] non riesce più a riconoscersi. Non ha più le facoltà mentali [che aveva in passato] ed i suoi calcoli non sono altrettanto rapidi.”



La riabilitazione del personaggio rimasto a lungo ibernato lo porterà a scoprire “un nuovo modo di vivere” - un po’ quel che sta accadendo anche alla dottoressa Lee Thompkins (Morena Baccarin) e al neo-trasformato Solomon Grundy (Drew Powell) - ma la sua “crisi d’identità” non verrà risolta tanto facilmente. Sull’argomento, Smith ha aggiunto: “È una fase transitoria della sua vita. Dovrà di nuovo comprendere chi sia e quanto valga.”



Ma cosa comporta questa crisi d’identità per il geniale Enigmista che abbiamo ammirato lo scorso anno? Verrà di nuovo messo da parte in attesa di giorni migliori? La risposta ce la fornisce lo stesso Smith: “Edward sa chi è stato - per un momento - e si è impegnato duramente per ricoprire quel ruolo che ora gli è stato portato via. Di conseguenza, il lungo percorso che potrebbe farlo tornare ciò che era, se non qualcosa di meglio, gli appare alquanto stimolante.”



Mentre Nygma cercherà di ritrovare sé stesso, la piccola Camren Bicandova, che nel serial interpreta una giovanissima Selina Kyle, anticipa che anche il suo personaggio abbraccerà finalmente il proprio destino e sotto lo sguardo severo di Tabitha (Jessica Lucas) si addestrerà per diventare un giorno l’abile ladra conosciuta come Catwoman.



“Non assisteremo alla sua trasformazione in Catwoman finché non legherà con Tabitha, che appunto accadrà nella quarta stagione.” sono state le parole della Bicandova sull'argomento.



Ricordiamo che la nuova stagione di Gotham è iniziata in USA lo scorso 21 settembre sul canale Fox. In Italia, la stagione è ancora inedita.