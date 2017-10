Gotham 4: nel prossimo episodio assisteremo al ritorno di un volto noto

Intitolato “The Blade’s Path”, l’episodio didella prossima settimana vedrà tornare in scena un personaggio dato per morto al termine della precedente stagione. Qualcosa però potrebbe essere cambiato...

Interpretato da Drew Powell, Butch Gilzean ricomparirà infatti per le strade di Gotham già nel quinto episodio della quarta stagione! Dopo essere stato a lungo in coma, a causa dell’aggressione subita lo scorso anno da Barbara, il gangster appare oggi molto diverso da come i fan lo ricorderanno. Lo stesso Powell si è descritto “eccitato come una scolaretta” all’idea del cambiamento apportato dagli autori al suo personaggio.



Già nello scorso season finale era stato rivelato come il vero nome del personaggio fosse Cyrus Gold, un nome sicuramente familiare a qualsiasi lettore DC Comics, essendo appunto l’alter ego dello zombi-criminale Solomon Grundy. Apparso per la prima volta nei fumetti nel lontano 1944, Cyrus ebbe una vita orribile prima di spirare: il personaggio venne infatti lasciato a marciare in una palude, ma la malvagità delle acque in cui venne gettato gli permise di resuscitare come Solomon Grundy, un essere dotato di forza sovrumana ma dal cervello assai limitato, che per giunta riusciva ormai a pronunciare solo la frase “Solomon Grundy, nato di Lunedì”. Una frase che avrebbe poi dato vita alla triste filastrocca con protagonista lo stesso Grundy.



Visionabile in chiosa all'articolo, il nuovo trailer rilasciato da FOX ci mostra il vecchio Butch di nuovo in piedi ma fisicamente trasformato. Un fugace ma saporito assaggio insomma di quanto avverrà nel prossimo episodio del serial, di cui FOX ha pubblicato anche una breve sinossi.



“Nygma si ritrova faccia a faccia con Butch Gilzean, ma [il gangster] non è più lo stesso. Nel tentativo di ritrovare la propria identità, Nygma decide di mettere alla prova le abilità del suo vecchio partner. Nel frattempo, Sofia Falcone entra in azione per preservare la sua stessa vita facendo appello al lato debole di Pinguino. Col potere della daga in suo possesso, Bruce sorprende con azioni audaci tutti coloro che ha attorno.”



È interessante scoprire che proprio Edward Nygma aka L’Enigmista (Michael Smith) sarà il primo personaggio “importante” a confrontarsi con Grundy. Nessuno dei due è uscito trionfante dalla scorsa stagione, ma forse Ed potrà sfruttare la forza di Grundy a proprio vantaggio per recuperare la reputazione perduta. Siete anche voi "eccitati come scolarette" all'idea di veder finalmente Grundy nel serial televisivo?