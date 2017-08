Gotham 4: il nuovo trailer mostra un prototipo molto speciale... SPOILER!

E' appena uscito il nuovo trailer di Gotham , per promuovere la quarta stagione, in arrivo il 21 settembre su FOX. Nel video si vede qualcosa che manderà in visibilio i fan, date un'occhiata!

Nel trailer si vede il giovane Bruce Wayne che indossa un costume da supereroe e... Sì! Somiglia in modo impressionante a quello che metterà in futuro come Batman!

Gotham si sposterà come programmazione, dal martedì al giovedì e, finalmente, vedremo il Bruce Wayne interpretato da David Mazouz, alzare la testa e combattere il crimine. Pensavamo tutti che questo fosse un momento che gli showrunner stavano preservando per il finale di serie ma, evidentemente, il ragazzo è pronto per abbracciare già da ora la sua identità da supereroe, gli mancano solo i... Bat-accessori.

Nonostante la serie sia un buon prodotto, ad oggi ancora viene accolta in modo piuttosto tiepido dal pubblico. Comunque, voi cosa pensate di questo nuovo trailer della stagione 4 di Gotham? Ditecelo nei commenti!