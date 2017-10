Gotham 4: un personaggio originale del serial è di nuovo in città!

: Al termine dell’ultimo episodio di Gotham , intitolato ‘’, uno dei personaggi originali del serial che in passato aveva lasciato definitivamente la città è ricomparso fra le strade della metropoli del crimine...

La rivelazione è durata solo qualche secondo, ma la scena conclusiva dell’episodio ha dimostrato chiaramente come la dottoressa Leslie Thompkins (Morena Baccarin) sia di nuovo in città. Dopo aver perso il figlio che aspettava da Jim Gordon (Ben McKenzie) ed aver lasciato Gotham per iniziare una nuova vita altrove, durante la seconda stagione del serial, lo scorso anno Leslie aveva infine fatto ritorno nella metropoli col suo nuovo marito Mario (James Carpinello), il figlio dell’ex-boss Carmine Falcone.



Una serie di sfortunate coincidenze provocate da un terrificante virus, capace di condurre alla follia gli individui contagiati, aveva però costretto il nostro Jim a renderla vedova proprio il giorno delle nozze, spingendo Leslie ad iniettarsi lo stesso virus contratto dal marito e a trasformarsi in una sorta di dark lady. Dopo aver tormentato e infettato persino Jim, Leslie era però stata curata e l’avevamo vista ripartire una seconda volta: quella buona, a giudicare dalla lettera di addio lasciata al poliziotto.



Ora che la dottoressa è tornata, il suo look non sembra tuttavia quello della mite Leslie Thompkins che tutti conoscevamo. Al contrario, i lunghi capelli neri ed il look aggressivo ricordano perlopiù quello della Leslie malvagia e affetta dal virus di Alice. Come se non bastasse, sembrerebbe che la donna stia ora utilizzando le proprie conoscenze mediche per curare i lottatori che partecipano agli incontri clandestini nel sottosuolo, in netto contrasto col lavoro che svolgeva alla luce del sole presso la stazione principale della GCPD.



Sebbene la donna non sia ancora entrata con contatto con Jim, si direbbe che sia ancora ossessionata da lui, di conseguenza possiamo aspettarci che il fatidico incontro avverrà molto presto. Ma come reagirà Gordon quando vedrà l’amata così cambiata e attaccata alla bottiglia?



The Blade’s Path non ha però visto tornare solo la dottoressa Thompkins, ma anche il gangster Butch Gilzean (Drew Powell), ormai divenuto il mastodontico antagonista DC Comics noto come Solomon Grundy. Avete già visto l'episodio?