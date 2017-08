Gotham 4: prima occhiata alla Sofia Falcone di Crystal Reed

Nell'imminente quarta stagione di, il serial televisivo targato DC Comics in onda su Fox e 'sorta di prequel' alle avventure di Batman, vedremo introdotto il personaggio di Sofia Falcone.

Entertainment Weekly ha diffuso un primo scatto ufficiale del personaggio, interpretato da Crystal Reed (Teen Wolf). Sofia Falcone è la figlia del noto boss della malavita Carmine Falcone ma sembra che, in questo serial, sarà un po' "più eroica" e che possa finire per essere il nuovo interesse sentimentale del protagonista, Jim Gordon.

Nella quarta stagione di Gotham, Sofia viene descritta come intelligente, forte e calcolatrice; ha gestito le operazioni di famiglia al Sud per 10 anni ed ora ritorna a Gotham per aiutare Gordon a combattere il Pinguino.