Gotham 4: il produttore Bryan Wynbrandt anticipa grandi cambiamenti per Ivy

: Come i fan ricorderanno, la piccolaaveva subito lo scorso anno un’improvvisa crescita. Interpretata ormai da, pare che la giovane otterrà in questa stagione di Gotham anche i suoi caratteristici poteri, divenendo infine la super villain dipinta nei fumetti.

In realtà sono parecchi i personaggi che, quest’anno, si avvicineranno sempre più alla propria controparte cartacea: Bruce Wayne (David Mazouz) ha già sviluppato un prototipo del suo Bat-costume, cominciando la transizione che lo trasformerà nel Crociato Incappucciato; Butch Gilzan (Dre Powell), dopo essere quasi morto sotto i colpi di Barbara, tornerà presto nei panni del mastodontico zombi chiamato Solomon Grundy; per quanto riguarda invece Ivy, i suoi poteri compariranno gradualmente.



Se in passato la ragazza aveva usato la botanica ed il suo charme femminile durante i crimini commessi, quest’anno abbiamo visto Ivy prendere un sacco di pozioni e dare inizio ad un processo di trasformazione. Durante l’intervista rilasciata recentemente da Bryan Wynbrandt al portale d’informazione ComicBook, il produttore esecutivo ha rivelato che l’evoluzione di Ivy Pepper in Poison Ivy continua: “Senza specificare quali, posso dirvi che i suoi poteri stanno per crescere.”



Nonostante non abbia voluto rovinare completamente la sorpresa ai fan del serial, Wynbrandt poi aggiunto che Ivy non solo riceverà dei nuovi poteri, ma subirà anche un’ulteriore trasformazione fisica. Queste sono state le sue criptiche parole sull’argomento: “Non diventerà verde, ma stiamo per apportare ad Ivy una trasformazione che il pubblico non si aspetta, che però la porterà a diventare l’Ivy dei fumetti che tutti conosciamo.”



Non è ancora detto che Ivy acquisisca l’abilità di controllare le piante con la mente, ma sarebbe quantomeno interessante assistere a simili sviluppi già nella stagione in corso. Purtroppo i fan dovranno attendere ancora un po’ per ammirare il risultato finale della trasformazione anticipata da Wynbrandt, in quanto il produttore ha svelato che questa non terminerà nella prima parte della stagione. Al contrario, ha lasciato intendere che Maggie Geha potrebbe addirittura saltare qualche episodio.