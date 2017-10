Gotham 4: Solomon Grundy verrà introdotto molto presto

: Nonostante gli ascolti disiano recentemente colati a picco, la nuova stagione proporrà a breve alcuni dei suoi più ambiziosi episodi, nei quali i vari protagonisti sembreranno sempre più simili alle proprie controparti cartacee.

Sebbene la nuova stagione ponga principalmente sotto i riflettori il cambiamento di Bruce Wayne, ormai prossimo a diventare un vigilante in costume, la serie sta puntando molto anche sulle alterazioni apportate ai cattivoni della città. Jonathan Crane per esempio, comparso e subito sparito nella prima stagione, è tornato negli scorsi episodi sotto le vesti di Scarecrow (lo Spaventasseri) per terrorizzare Gotham e fornire al giovane Bruce un valido avversario.



Ma Crane non è l’unico villain in via di ritorno: nelle prossime settimane assisteremo infatti al grande rientro di un’altra figura di spicco nell’Universo DC. Sebbene il finale della terza stagione avesse lasciato molti dubbi sulle sorti del gangster Butch Gilzean (Drew Powell), l’inaspettata rivelazione del suo vero nome, Cyrus Gold, anticipava un eventuale resurrezione nei panni del forzuto Solomon Grundy.



Bryan Wynbrandt, produttore dello show, ha rivelato ai microfoni di Comic Book che il morto vivente esordirà in "The Blade's Path", ovvero il quinto episodio della stagione che sarà trasmesso in USA il prossimo 19 ottobre. Avendo l’attuale stagione tratto ispirazione da fumetti di successo come “Il Lungo Halloween”, è chiaro che lo show voglia puntare, quest’anno, sul fattore horror, come dimostrato anche dalla ricomparsa dello stesso Scarecrow. Le dimensioni del mastodontico Solomon Grundy, dunque, non potranno che rafforzare la nuova atmosfera del serial.



Sull’argomento, lo stesso Wynbrandt ha dichiarato: “Il nostro Solomon Grundy sarà un po’ diverso da quello dei fumetti e avrà una storia alla Frankenstein. Al termine della precedente stagione abbiamo svelato il vero nome di Butch Gilzean, un chiaro riferimento a Grundy. Non vedevamo l’ora che accadesse! Sarà interessante vedere tornare in circolazione il personaggio, soprattutto perché sono in molti a conoscerlo come Butch Gilzean: una sequenza in particolare lo vedrà incrociare il nostro cast principale, che ovviamente non saprà ancora del suo cambiamento.”

In che modo reagirà Tabitha all'imminente resurrezione del suo Butch? E il morto vivente cercherà di vendicarsi del torto subito dalla folle Barbara Kean? Ancora qualche settimana di attesa e avremo tutte le risposte.