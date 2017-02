Gotham: la Corte dei Gufi cambierà Bruce Wayne profondamente

Le serie tv tratte dai fumettispopolano soprattutto sul network, con la sola eccezione di, in onda su. La serie ha deciso di trattare la Corte dei Gufi tradizionalmente, quali saranno le conseguenze sul giovane

Gotham ha spesso determinato grandi polemiche tra i fan dei fumetti di Batman, a causa della grande libertà che si prendono gli sceneggiatori nel trattare i personaggi e la mitologia del Cavaliere Oscuro. A quanto pare, però, questo non succederà per la Corte dei Gufi, gruppo di personaggi che verranno trattati e raccontati in maniera molto fedele al materiale originale.

David Mazouz, l’attore che interpreta il giovane Bruce Wayne nella serie, ha dichiarato a TV Guide cosa ci possiamo aspettare dalla Corte dei Gufi e dal resto della stagione. Ecco cosa ha detto: “Loro gli fanno qualcosa… che lo cambierà per sempre, emotivamente. Ci sono delle cose davvero, davvero forti dal punto di vista emotivo che succedono a Bruce. La Corte sarà molto presente nel resto della stagione”.

Cosa ne pensate? Cosa succederà a Bruce quando andrà in onda l’ultima parte della stagione di Gotham, in Aprile? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!