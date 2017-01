Gotham: Cory Michael Smith descrive il nuovo costume dell'Enigmista

ha sicuramente vissuto alcuni momenti difficili nell’ultimo anno. Lo show creato daracconta la storia die dinegli anni precedenti all’ascesa del Cavaliere Oscuro.ha parlato recentemente dell’Enigmista.

Il giovane Jim Gordon è il protagonista dello show e si confronta quotidianamente con la versione giovane dei principali antagonisti dell’universo di Batman: uno dei villain più apprezzati dai fan è Edward Nygma, versione televisiva dell’Enigmista interpretata da Cory Michael Smith.

L’attore ha recentemente parlato a CinemaBlend del suo ruolo e del nuovo costume che indosserà in Gotham: “Il ruolo è un po’ esagerato, ma non nello stile di Jim Carrey. Mi piace l’idea di rendere il mio personaggio un po’ esibizionista. Il suo nuovo costume, quindi, è molto di classe, lo immaginavamo eccessivo e di classe.

Vi darò una sorta di esclusiva dietro le quinte: non ho ancora un bastone, ma non vedo l’ora! Le ragioni sono molteplici, ma non posso dire di più: in futuro, però, ci sarà un bastone. Solo se il personaggio lo merita, però: deve supplicare per un cavolo di bastone”.

A cosa si riferirà Cory Michael Smith? Cosa succederà nelle prossime puntate di Gotham? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!