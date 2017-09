Gotham: ecco chi vorrebbe interpretare David Mazouz nel DCEU

è il giovanein, la serie dedicata alle origini dell'uomo pipistrello e dei suoi villain, il tutto visto dagli occhi di Jim Gordon (Benjamin McKenzie) nei suoi primi anni nel dipartimento GCPD. Tuttavia, all'interprete del proto-Batman non dispiacerebbe comparire nelnei panni di un noto personaggio della DC.

Il personaggio di cui parliamo è Damian Wayne, il figlio di Batman che nei fumetti DC veste anche i panni di Robin. La star di Gotham ha espresso questa sorta di piccolo "fantacast" personale sul proprio account Twitter.

Damian Wayne è figlio di Bruce Wayne e di Talia Al Ghul, figlia del perfido Ra's Al Ghul. Compare per la prima volta nel 1987, nel fumetto "Nascita del demone", e nel corso della sua storia editoriale ha lentamente palesato la sua esistenza a Batman fino a diventarne il nuovo aiutante nei panni di aspirante Robin - diventando, dunque, il quarto Ragazzo Meraviglia dopo Dick Grayson, Jason Todd e Tim Drake.

Nel DCEU, nel quale a interpretare un Bruce Wayne adulto, maturo e leader della Justice League è Ben Affleck, per ora sembra non esserci spazio per la presenza di Damian. Ricordiamo, tuttavia, che nei prossimi anni arriverà nelle sale The Batman.

Voi come vedreste David Mazouz nei panni di Damian Wayne nel DCEU, magari una volta terminato l'impegno con Gotham?