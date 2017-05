Gotham: la FOX rinnova ufficialmente la serie per una quarta stagione

Siamo arrivati a quel periodo dell'anno in cui i vari network televisivi devono riuscire a prendere una decisione sul futuro delle loro serie, ordinando nuove stagioni o cancellando quelle che ancora erano rimaste con un destino incerto. Tra queste c'è, che laha da poco confermato ordinando la produzione di un quarto capitolo.

La rete, come riportato dalle fonti statunitensi, ha dato l'annuncio da poche ore, confermando l'arrivo nel corso del prossimo anno di una quarta stagione di Gotham.

Questa notizia arriva in contemporanea a molte altre riguardanti rinnovi e cancellazioni sulle altre reti di altri spettacoli. Ad essere rinnovate sulla FOX, per esempio, sono state anche Lucifero e Lethal Weapon, insieme a The Last Man on Earth.

La rete ha anche ordinato la nuova serie sui supereroi intitolata The Gifted, una serie relativa all'universo degli X-Men per il piccolo schermo.

Il rinnovo di Gotham non è una sorpresa dato che, nonostante gli ascolti dello spettacolo siano in discesa, la serie rimane una delle più popolari della FOX. Il nome di Batman sicuramente è un fattore che contribuisce ad assicurare allo spettacolo il suo seguito di fedeli spettatori e l'attuale popolarità delle serie sui supereroi in generale ha senza dubbio qualcosa a che fare con il rinnovo dello spettacolo. Tuttavia, se nel corso della sua quarta stagione la serie non dovesse riuscire ad ottenere un'inversione di tendenza negli audience, il quarto capitolo di Gotham potrebbe finire per essere l'ultimo.