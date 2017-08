Gotham: novità riguardo al personaggio Butch Gilzean

: Vi ricordate di, il personaggio interpretato da, apparso per la prima volta nella prima stagione di? Bene, ci sono novità dopo gli avvenimenti che lo hanno visto protagonista nel finale della terza stagione della serie!

Dopo che Barbara Kean gli aveva sparato in testa, lasciandolo quasi morto, Butch fu portato al General Hospital di Gotham dove una volta ristabilite le sue condizioni vitali, i medici dell'ospedale hanno rivelato il suo vero nome, Cyrus Gold. Un nome che i fan dei fumetti DC Comics avranno riconosciuto come il vero nome del supervillain Solomon Grundy. Ebbene, Butch tornerà nella quarta stagione di Gotham come Grundy! - ma non aspettatevi di vederlo subito.

"È in stato vegetativo al General Gotham e quindi per liberare i posti letto dell'ospedale, gli amministratori del General lo hanno trasferito a Slaughter Swamp, come solitamente di fa a Gotham", ha dichiarato il produttore esecutivo della serie, John Stephens. "Così da Slaughter Swamp, Butch ritornerà come Solomon Grundy". Stephens ha anche rivelato che Grundy entrerà per prima in contatto con Edward Nygma e, dato che i suoi ricordi sono stati cancellati dal colpo alla testa, i due diventeranno alleati. "Cominciamo questa storia d'amicizia molto improbabile tra questi due che erano nemici giurati, ma adesso, all'improvviso nella quarta stagione, sono migliori amici mentre si aggireranno a Gotham".

Gotham tornerà su FOX per la sua quarta stagione il 21 Settembre.