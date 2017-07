Gotham: nuova data première per la quarta stagione del serial DC

arriverà una settimana prima del previsto! Infatti, laha annunciato che la serie prequel di Batman arriverà il, invece del 28 settembre, quanto originariamente era stato detto il mese scorso. Ciò accorcia il tempo d'attesa, situazione che per noi fan è molto favorevole!

La FOX non ha spiegato il motivo, ma visto che il 28 settembre vedrà altre première come la stagione 14 di Grey's Anatomy su ABC, il ritorno di Will & Grace su NBC e altre ancora, forse FOX ha pensato di concentrare la nostra attenzione su Gotham spostando la serie ad una settimana prima.

La quarta stagione di Gotham, secondo il nuovo trailer proiettato alla Comic-Con la settimana scorsa, promette l'arrivo di un malvagio di lunga data di Batman, Jonathan Crane, o meglio conosciuto con il nome dello Spaventapasseri, insieme a Crystal Reed, l'attrice di Teen Wolf, che si unisce al cast nel ruolo di Sofia Falcone, la figlia del famigerato signore del crimine di Gotham City, Carmine Falcone. Cosa ne pensate, felici della scelta della FOX?