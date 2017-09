Gotham: nuove immagini promozionali della quarta stagione

E’ prevista per questa notte la messa in onda della nuova stagione di Gotham su Fox, la serie tv che narra le origini di Bruce Wayne, poi diventato Batman. Il network americano, a tal proposito, ha diffuso un nuovo set di immagini promozionali del cast.

Nella prima puntata, vedremo anche il Pinguino alle prese con alcuni contrattempi inaspettati durante l’inaugurazione dell’Iceberg Lounge.

Nelle foto promozionali, in particolare quella che ritrae tutto il cast, vediamo (da sinistra a destra) Erin Richards, Robin Lord Taylor, Jessica Lucas, Cory Michael Smith, Crystal Reed, David Mazouz, Ben McKenzie, Camren Bicondova, Sean Pertwee, Chris Chalk, Donal Logue, Morena Baccarin, ed Alexander Siddig.

Drew Powell, che interpreta Butch Gilzerian (Cyrus Gold) sarà presente nuovamente in questa stagione di Gotham, ma non è presente nella foto in quanto la produzione sta tenendo “segreto” il suo nuovo aspetto da Solomon Grundy, che dovrebbe debuttare nelle prossime puntate.