Gotham: c'è ancora la possibilità che Batgirl possa comparire nella serie

: Durante il Comic-Con di San Diego 2017, l'attrice interprete del personaggio dinella serieaveva dichiarato che il suo personaggio cambierà radicalmente nella prossima quarta stagione.

Quando si è parlato dell'impossibilità di un'apparizione di Batgirl nella serie, la Richards ha dichiarato:"Non credo. Penso che sia ancora possibile. Penso che la nuova versione di Barbara che vedremo sarà davvero uno sviluppo sorprendente per Jim", ha continuato. "Potrebbe restare sbalordito dal modo in cui lei è cambiata e non necessariamente in un modo negativo."

Batgirl è un personaggio strettamente legato sia a Jim Gordon che a Barbara Kean, è la figlia Barbara Gordon. Nei fumetti, Kean è la prima moglie di Gordon e la coppia alleva i propri figli, Barbara e J.J., anche dopo il divorzio. Ma quando si parla della serie Gotham, Kean aveva lasciato Gordon dopo che aveva scoperto in quali affari pericolosi si era cacciato il fidanzato e Kean aveva poi intrapreso una vita di criminalità, infatti l'ultima apparizione di Kean era stata quando la donna aveva confermato il suo status di boss criminale con l'apertura della discoteca The Sirens. Tuttavia il personaggio subirà drastici cambiamenti e chissà, magari tornerà da Gordon e concepiranno la piccola Batgirl.



Ricordiamo che Gotham ritornerà il 21 Settembre su FOX.