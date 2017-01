Gotham: Raymond J. Barry sarà lo Sciamano del Tempio

è la serieche racconta la storia di un giovanealle prese con la malavita di. Al cast della serie si è recentemente aggiunto, l’attore interpreterà uno Sciamano del Tempio.

La terza stagione di Gotham è attualmente in corso e molti dei villain storici di Batman sono diventati personaggi ricorrenti: Catwoman, Poison Ivy, Pinguino e molti altri sono ormai parte integrante della narrativa della serie.

Deadline ha rivelato che Raymond J. Barry, attore conosciuto per il suo lavoro in Justified e The 100, interpreterà un nuovo ruolo, definito semplicemente “temple Shaman”, uno Sciamano del Tempio. A quanto pare la storyline potrebbe riprendere quanto raccontato nel fumetto Batman:Shaman.

La terza stagione di Gotham tornerà in onda il 16 Gennaio 2017, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!