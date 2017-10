Gotham risponde ad Arrow sulla "location" di un personaggio piuttosto famoso...

: La notizia che segue contiene anticipazioni sulla stagione attualmente in onda di Arrow , la sesta. Se non volete incappare in spoiler, non proseguite con la lettura dell'articolo.

Nel secondo episodio della nuova stagione di Arrow, Oliver Queen (Stephen Amell), deve difendersi di nuovo dalle accuse di essere Green Arrow. Poiché però nelle foto che lo "incriminerebbero" non si vede il volto dell'arciere, egli stesso, per scagionarsi, dice che potrebbe essere chiunque a indossare il costume color Smeraldo, addirittura Bruce Wayne!

Ovviamente, dalla serie "cugina" Gotham, la risposta non si è fatta attendere e via social l'account ufficiale ha pubblicato:



@Gotham

More Gotham Retweeted Arrow

Bruce Wayne era ancora a #Gotham l'ultima volta che abbiamo controllato. 🦇

Una risposta molto carina, non c'è che dire, che però un po' confonde, non essendo le serie collegate in nessun modo. Gotham, lo sappiamo, non fa parte dell'Arrowverse, pur essendo tutti show incentrati su eroi e personaggi dei DC comics.

Il multiverso comunque, apre alla possibilità che ci siano realtà parallele e ciò che può uscir fuori dalle menti brillanti degli showrunner non possiamo saperlo. Chissà se questi due mondi, così (attualmente) lontani si incontreranno mai sul piccolo schermo?

Vedremo...

Arrow 6 va in onda tutti i giovedì su CW.