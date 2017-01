Gotham: Selina Kyle attraverserà una fase oscura

Nonostante sia parte del cast disin dal primo episodio, il personaggio disi è sviluppato molto lentamente. Negli episodi più recenti, però, la sua natura è mutata profondamente, come ha dichiarato l’attrice che la interpreta,, in una recente intervista.

La relazione più importante che ha sviluppato Selina Kyle è sicuramente quella con il giovane Bruce Wayne. I due ragazzi si sono avvicinati episodio dopo episodio, attirando anche l’attenzione della madre della ragazza, di ritorno a Gotham solo per approfittare del denaro della famiglia Wayne.

Ecco cosa ha dichiarato Camren Bicondova a proposito dei cambiamenti del suo personaggio: “Penso che diventerà sempre più cattiva. Tutti dicono che Catwoman sia una specie di anti-eroina, cioè qualcuno che fa cose cattive per un fine buono. Per me invece è semplicemente un essere umano: la vedo come un’umana che deve fare delle cose per sopravvivere. Stiamo parlando di una teenager nel mezzo di una Gotham anarchica! Quindi si, sta diventando sempre più cattiva”.

Cosa ne pensate delle parole dell’attrice? Vi piacerebbe una svolta più oscura di Selina Kyle? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!