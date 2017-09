Gotham: lo Spaventapasseri nel nuovo promo della quarta stagione

FOX ha diffuso in streaming un nuovo promo ufficiale dedicata all’attesa quarta stagione di, che tornerà nella programmazione del network a partire dal 21 settembre 2017.

Il nuovo teaser ci dà l’opportunità di rivedere il giovane Bruce Wayne con indosso il suo nuovo costume, in quello che è in tutti gli effetti una versione prototipo del futuro Batman. Nel filmato appaiono brevemente anche il Pinguino, Catwoman, Poison Ivy e molti altri ancora, ma la scena viene sicuramente rubata dallo Spaventapasseri – che ha il volto di Charlie Tahan – il quale promette di portare alla cittadina tutta la paura di cui dispone.

Gotham si sposterà come programmazione, dal martedì al giovedì e, finalmente, vedremo il Bruce Wayne interpretato da David Mazouz, alzare la testa e combattere il crimine. Pensavamo tutti che questo fosse un momento che gli showrunner stavano preservando per il finale di serie ma, evidentemente, il ragazzo è pronto per abbracciare già da ora la sua identità da supereroe, gli mancano solo i... Bat-accessori.