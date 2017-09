Gotham: lo Spaventapasseri è la prima nemesi perfetta per Bruce? [SPOILER]

: La quarta stagione diè arrivata! E finalmentesta iniziando la sua carriera da vigilante e quale miglior nemico per cominciare se non lo? Infatti, il primo episodio della nuova stagione ha introdotto proprio loe in un modo terrificante.

Avevamo già precedentemente visto il padre di Jonathan Crane - il futuro Spaventapasseri - sperimentare la tossica nube della paura proprio su suo figlio, che lo aveva portato ad uno stato di terrore costante. Adesso, Jonathan è tornato nel nuovo primo episodio della quarta stagione di Gotham, e, uscito dell'Arkham Asylum, ha già cominciato ad usare la tossina contro alcuni personaggi affinché potessero continuare a compiere attività criminali. Ma la sua paura costante - la figura di uno spaventapasseri - non lo ha abbandonato, convincendolo a diventare egli stesso lo Spaventapasseri.

Tra lo Spaventapasseri e Bruce Wayne non c'è stato ancora un vero e proprio incontro, ma dato che i due personaggi sono del tutto contrastanti tra loro, sarà lo Spaventapasseri il cattivo perfetto per Bruce?

Dalle informazioni che abbiamo attualmente, Bruce potrebbe battere lo Spaventapasseri attraverso il suo buon uso delle arti da combattimento e la sua intelligenza. D'altro canto, però, lo Spaventapasseri è molto impulsivo e quasi imprevedibile, inoltre con l'utilizzo della tossina della paura, potrebbe mettere fuori gioco il piccolo Wayne attraverso la rievocazione delle sue paure più grandi. Una su tutte, la perdita dei genitori o, date le vicende della serie, Bruce potrebbe avere dei timori riguardo alla sua storia romanzata con Selina, oppure, come abbiamo visto nella scorsa stagione, la paura di perdere Alfred.

Indipendentemente da ciò, i due non sembrano ancora destinati ad incontrarsi e ci toccherà, quindi, ancora attendere per riuscire ad assistere alla fatidica lotta. Gotham tornerà con il secondo episodio, intitolato "A Dark Knight: The Fear Reaper", giovedì 28 settembre su FOX.