Grey's Anatomy 13: Jo sarà incinta nelle nuove puntate?

Camilla Luddington a ottobre aveva annunciato la sua gravidanza e ora sta per tornare sul set di Grey's Anatomy 13. Il suo personaggi, Jo, seguirà le orme dell'interprete?

Jo Wilson è indubbiamente una delle figure ancora celate nel mistero nella crew di Grey's Anatomy, il cast sta per tornare sul set e i fan si sono chiesti se il personaggio di Jo subirà un ulteriore cambiamento. L'attrice che la interpreta infatti, Camilla Luddington, aveva annunciato ad ottobre di essere incinta e tra poche settimane la pancia sarà impossibile da mascherare: "Ora come ora, lo stiamo nascondendo", ha dichiarato l'attrice a EW. "Ma ci sono ancora molti episodi davanti e non ne abbiamo visti neanche 10 quindi chi può saperlo? C'è tutto il tempo, se lo sentiranno, lo scriveranno nel copione".

Grey's Anatomy 13 tornerà in tv il prossimo 26 gennaio sul canale americano ABC. Con al Luddington ritroveremo Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson, Kevin McKidd, Jesse Williams.