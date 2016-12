Grey's Anatomy 13: Jo Wilson non ha ancora un vero nome

È uno dei personaggi più misteriosi della serie, parliamo Jo Wilson in Grey's Anatomy che non ha ancora un nome completo. L'attrice Camilla Luddington ha detto la sua sul personaggio.

A gennaio il cast di Grey's Anatomy tornerà sul set, poco prima dello sbarco televisivo della seconda parte della stagione. I dubbi dei fan sono diversi ma uno dei personaggi che ha sollevato più curiosità nei fan è quello di Jo Wilson interpretato da Camilla Luddington. Nel finale della dodicesima stagione è saltato fori che Jo era sposata con un uomo, dal quale è scappata, e che ha cambiato il suo nome per non farsi trovare.

"Non so ancora il suo nome!", ha dichiarato l'attrice Luddington a EW! "Aspetterà ancora. Se Alex [Justin Chambers] chiederà penso sarà l'unica persona al quale lo dirà, quindi spero lui lo farà [...] Sono anche curiosissima di sapere perché abbia scelto 'Jo' come nuovo nome, quale significato ha per lei? Mi piace pensare che è cresciuta leggendo Piccole Donne e amava il personaggio di Jo March che è uno dei mie personaggi femminili preferiti".