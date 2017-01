Grey's Anatomy 13: il marito di Jo arriverà nelle nuove puntate?

È il personaggio più chiacchierato della serie, si torna a parlare di Jo Wilson e del possibile arrivo del marito nei nuovi episodi di Grey's Anatomy 13.

È stata la stessa Camilla Luddington che torna a parlare del suo personaggio in Grey's Anatomy, Jo Wilson. Dopo aver discusso sulla possibile gravidanza del suo personaggio la Luddington ha risposto alle curiosità sull'esistenza del marito, affermando che non ne ha sentito parlare almeno per questa stagione. "Sento che sta per arrivare un temporale sulla sua strada" e sull'arrivo del marito: "Succederà a un certo punto. Mi sto solo chiedendo se accadrà quando per lei la situazione sarà più tranquilla perché al momento è tutta in subbuglio per Alex e sta succedendo di tutto; quando tutto si calmerà forse lui [il marito] si farà vedere".

Grey's Anatomy 13 tornerà in tv il prossimo 26 gennaio sul canale americano ABC. Con al Luddington ritroveremo Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson, Kevin McKidd, Jesse Williams.