Grey's Anatomy 14: Recast in atto - Abigail Spencer è la nuova SPOILER!

Grey's Anatomy ha effettuato un. Se volete sapere in che ruolo vedremo l'attrice di Timeless,continuate pure con l'articolo.

L'attrice di Timeless, Abigail Spencer, sta per arrivare al Seattle Grace! La Spencer ha recitato in molti episodi della nuova stagione di Grey's Anatomy nel ruolo della sorella presunta morta di Owen, Megan Hunt! Il personaggio era stato precedentemente interpretato da Bridget Regan.

Secondo alcune fonti, la Regan non poteva riprendere il ruolo a causa di impegni già presi per Last Ship della TNT.

Con la sorpresa della seconda stagione di Timeless in lavorazione a partire da novembre - e una premiere prevista non prima di marzo 2018 - la Spencer aveva tempo di lavorare ad altro. L'apparizione nel season finale della stagione 13 di Megan (interpretata in quell'occasione da una controfigura della Regan), ci ha fatto vedere che, quindi la sorella di Owen è viva. Resta da vedere in che stato mentale si trovi.

La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy inizia il 28 settembre.