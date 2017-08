Grey's Anatomy: un addio inaspettato dal cast della serie

: Visto l'episodio finale della tredicesima stagione di, questo addio non dovrebbe essere del tutto uno shock per noi fan, ma appare strano come la permanenza dell'attricesia durata così poco.

Infatti, l'attrice, che interpreta Eliza Minnick, una consulente del Grey Sloan, apparsa per la prima volta nella tredicesima stagione e la quale era impegnata in una storia amorosa con Arizona Robbins (Jessica Capshaw), non tornerà nella prossima stagione della serie drama di successo della ABC. Nonostante il personaggio della Dominczyk fosse stato brutalmente licenziato dalla dottoressa Bailey (Chandra Wilson) e avesse avvisato Arizona di quanto accaduto, non si era vista una vera e propria rottura tra le due, lasciandoci la possibilità di rivederla. Invece la rottura c'è stata, ma tra lo show e l'attrice e si pensa che non sia stata una rottura facile tra la Dominczyk e il network televisivo, in quanto la ABC ha addirittura rifiutato di commentare l'addio dell'attrice dallo show.

Questo segna un'ulteriore modifica al cast della serie che andrà in onda a partire dal 28 Settembre. Infatti, ricordiamo che Jerina Hilton non sarà più Stephanie, ritroveremo Kim Raver e Matthew Morrison, i quali riprenderanno i loro ruoli come Teddy (l'ex di Owen) e Paul (l'orribile marito di Jo) per più episodi. Inoltre, l'attrice di Timeless, Abigail Spencer ha sostituito Bridget Regan nel ruolo della sorella ritrovata di Owen.