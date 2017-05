Grey's Anatomy: un altro attore dice addio al cast del medical drama

Un nuovo personaggio non comparirà nella prossima stagione della serie di: quanto riportato di seguito contiene enormi spoiler sulla trama della serie, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

Grey's Anatomy ha avuto la sua quota di forti uscite nel corso degli ultimi 13 anni. Ma la partenza di Jerrika Hinton si inserisce in una diversa categoria di gran lunga più amichevole. L'attrice - che ha fatto la sua ultima apparizione, giovedì, nel finale della tredicesima stagione - ha chiesto di rescindere il suo contratto dopo aver avuto un ruolo da protagonista nella nuova serie drammatica della HBO di Alan Ball. E la creatrice della serie, Shonda Rhimes, ha approvato la sua richiesta. "Gli attori si evolvono in modo diverso e, quando un attore come Jerrika viene da me e dice che vuole provare qualcosa di nuovo in modo creativo, sono onorata di ciò", ha detto Rhimes in un comunicato. "Jerrika ha condiviso così tanto di se stessa con Stephanie e sono incredibilmente orgogliosa del cammino che abbiamo preso insieme. Mentre sono triste di vedere Stephanie lasciare il Grey Sloan Memorial Hospital, sono entusiasta di vedere le prospettive di Jerrika."

Il nuovo dramma tragicomico di Ball segue i Bishops, una famiglia multirazziale composta da un padre professore di filosofia (Tim Robbins), la moglie avvocato (interpretato da Holly Hunter), i loro tre figli adottati dalla Somalia, Vietnam e Colombia, e il loro unico bambino biologico. Hinton avrà il ruolo di Ashley, uno dei figli adottivi, la quale è una persona molto dinamica che lavora ad sito di shopping di moda online. Ashley era nata in America da rifugiati somali, ed è stata adottato dai Bishops quando sua madre è morta e suo padre fu deportato. Ashley comincerà a lottare con la sua identità culturale.