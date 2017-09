Grey's Anatomy: online il nuovo promo della quattordicesima stagione

Il nuovo video racchiude anticipazioni su tutte e tre le serie di, -- ma in particolare sottolinea le novità sulla quattordicesima stagione della serie drama più seguita e amata dagli spettatori.

Dalla clip, vediamo subito che qualcosa di tenero tra Jackson e Maggie sta nascendo, che lo vogliate o meno. Inoltre, è confermato il ritorno di Kim Raver, nei panni di Teddy, che riabbraccia con molta energia il suo ex, Owen (altri guai per la coppia Owen/Amelia?) e vediamo anche il ricongiungimento, meno entusiasmante, tra Alex e Jo. Il trailer, infine, ci dà un primo sguardo al ritorno di Megan, interpretata dall'attrice di Timeless, Abigail Spencer.

Per gli appassionati di Scandal, la clip mostra un Scott Foley senza camicia, mentre per How to Get Away with a Murder viene confermato l'arrivo di Jimmy Smiths nei panni di un personaggio chiave nel mistero di questa stagione.

La quattordicesima stagione di Grey's Anatomy andrà in onda a partire dal 28 Settembre, insieme alla quarta stagione di How to Get Away with a Murder, e la settima ed ultima stagione di Scandal ritornerà il 5 Ottobre sul canale ABC.