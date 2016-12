Hackerati numerosi account Twitter legati a Marvel Entertainment

Numerosi account Twitter legati al gioiello di, sono stati hackerati nella giornata di oggi. Tra questi sono inclusi:e anche quello dei

Nel mondo di oggi, siti web e social media non sono solo veicoli per le informazioni, ma costituiscono un vero e proprio asset irrinunciabile per l’industria dell’intrattenimento. Idee, notizie e denaro viaggiano attraverso la rete internet e la sua sicurezza diventa sempre più importante.

Nonostante le nuove misure più severe, però, numerosi account Twitter legati a Marvel Entertainment sono stati hackerati: The Avengers, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Black Panther, Iron Man, Thor, Ant-Man, Doctor Strange, Captain America, Marvel Music e Guardians of the Galaxy sono stati tutti colpiti dall’attacco.

Cosa è successo? Su tutti questi profili è apparso questo messaggio: “Hey, its’OurMine, non preoccuparti stiamo solo testando la sicurezza, contattaci così possiamo aiutarti con la tua!”. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e, ovviamente, non scrivete all'indirizzo email indicato nei tweet!