Happy!: Syfy ha annunciato che la serie arriverà a Novembre

, la nuova serie basata sugli omonimi fumetti die voluta da, arriverà il! Lo show segue le vicende di un ex poliziotto corrotto e ubriacone che dopo aver ricevuto un duro colpo, comincia a vedere un piccolo cavallo alato blu.

Dalla decisione di Syfy di voler produrre questa nuova serie, è stato rilasciato un teaser trailer durante il Comic-Con di San Diego in cui Nick Sax, interpretato da Christopher Meloni, si sforza di far fronte alla disperazione che ha preso il sopravvento nella sua miserabile vita. Il trailer termina con un primo sguardo al personaggio principale dello show, Happy, con la voce di Patton Oswalt, mentre Nick si risveglia in un'ambulanza e lo vede per la prima volta.

Morrison ha co-scritto lo show al fianco del regista Brian Taylor, ed entrambi saranno anche i produttori esecutivi della serie. Oltre a Meloni e Oswalt, il cast comprende Joseph Reitman, Patrick Fischler, Ritchie Coster e Zabryna Guevara.