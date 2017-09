Happy!: SYFY cambia la data di premiere della serie basata sulla graphic novel!

ha deciso di posticipare l'uscita di Happy! , la serie basata sul lavoro in quattro volumi di

SyFy ha, insieme alla notizia del cambio date, anche pubblicato qualche foto che mostra l'adattamento televisivo della stranissima e divertente storia pubblicata, originariamente, dalla Image Comics.

Nick Sax è un ex poliziotto diventato poi killer che, dopo aver portato a termine una "commissione", inizia a vedere un piccolo cavallino alato di nome Happy. Se poi vogliamo aggiungere stranezze, possiamo parlare del fatto che questa storia sia stata portata effettivamente e realmente sullo schermo!

Scherzi a parte, il release di Happy! era inizialmente previsto per il 29 novembre, invece l'emittente ha deciso di posticiparlo al 6 dicembre, una settimana dopo.

La serie tv vede come protagonista Christopher Meloni di Law and Order e Patton Oswalt (King of Queens) voce di Happy. Il pilot è stato co-scritto da Morrison e dal produttore esecutivo Brian Taylor (Crank, Gamer), che ha anche diretto l'episodio. Meloni sarà produttore esecutivo della serie insieme a Neal Moritz, Pavun Shetty, Toby Jaffi, e Patrick Macmanus.