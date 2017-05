Happy!: SYFY ordina la serie tratta dalla graphic novel di Grant Morrison

L'annuncio è stato dato dal network come parte dell'iniziativa "Reboot" a cui sta lavorando, così da catturare l'attenzione di una specifica fetta di pubblico, i fan dei fumetti.

In virtù di questo, produrrà Happy! e il prequel di Superman, Krypton. Happy! è una graphic novel a tiratura limitata tratta da All-Star Superman di Grant Morrison. Il fumetto segue le avventure di Nick Sax, un ex poliziotto ubriaco che si scontra col destino, le cui sembianze sono quelle di un cavallo sotto forma di cartone animato, il cui nome è Happy. Il tutto sembra strano, ma il libro è un mix perfetto di comicità e brutalità di strada.

Christopher Meloni interpreterà Nick Sax e Bobby Moynihan darà la voce al cavallo blu Happy. Grant Morrison ha collaborato alla stesura del pilot e Patrick MacManus sarà lo showrunner.

SYFY non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la nuova serie, ma il press release indica che sia Happy! che Krypton usciranno nella stagione 2017/2018.