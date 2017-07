Meno di tre settimane dopo lache i membri del cast originale,(Chin Ho e Kono), hanno lasciato la serie di, laha promosso, il quale interpretava il marito di Kono, a presenza fissa e ha annunciato due new entry:

Dale sarà assunto da McGarrett per lavorare ufficialmente per la Five-0 come consulente e risorsa per la squadra, mentre Rath sarà Tani Rey, una bagnina di un albergo precedentemente espulsa dall'Accademia di Polizia, pur essendo una candidata di primo ordine. Koale sarà Junior Reigns, un ex Navy Seal che è appena tornato da servire il suo paese e chiede un lavoro a McGarrett.

Hawaii Five-0 andrà in onda con la sua ottava stagione il 29 Settembre.