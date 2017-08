Hawaii Five-0 stagione 8: diamo un'occhiata ai nuovi membri del team! FOTO

Hawaii Five-0 è arrivato all'ottava stagione e, come sappiamo, due membri storici del gruppo se ne sono andati. Non vedremo più Kono e Chin. Ma chi saranno i nuovi compagni di squadra di Steve e Danno? Ecco qualche foto promo nella gallery!

TvLine ha ottenuto le prime immagini che mostrano i nuovi membri della Five-O, Meaghan Rath e Beulah Koale. Entrambi faranno il loro debutto il prossimo mese, sulla CBS, quando lo show andrà in onda. Come già spiegato precedentemente, Rath interpreterà Tani Rey, una guardia giurata che lavora in hotel, buttata fuori dall'Accademia di polizia e Koale nei panni di Junior Reigns, un ex Navy SEAL appena ritiratosi dalle forze armate, che va a chiedere un lavoro a McGarrett.

Daniel Dae Kim e Grace Park (che interpretavano Chin Ho e Kono), non tornano nella serie a causa di dispute contrattuali sul salario.

Ian Anthony Dale (il marito di Kono, Adam) è stato promosso a series regular.

Hawaii Five-0 torna il 29 settembre.