HBO: in arrivo una serie basata sul film Sesso e Potere?

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter,starebbe lavorando consu una serie tv basata sul film(Wag the Dog), la pellicola interpretata da Robert De Niro e Dustin Hoffman.

Levinson ad oggi avrebbe semplicemente parlato con il famoso network americano, e qualora si dovesse giungere all’ordine di un pilot, entrerebbe a tutti gli effetti del team dei produttori esecutivo.

L’adattamento dovrebbe essere scritto da Rajiv Joseph, che potrebbe collaborare oltre che con Levinson, anche con Tom Fontana e Jason Sonsoff, mentre Robert De Niro potrebbe fare da consulente, sebbene in molti lo vedono come possibile produttore esecutivo.

Sul cast, invece, almeno al momento ancora non è stata diffusa alcuna indicazione a riguardo.