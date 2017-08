HBO Spagna diffonde per errore l'episodio 7x06 del Trono di Spade

Non bastassero gli hacker con furti di dati, leak e anticipazioni di vario tipo sulla settima stagione di, ora ancheci mette del suo. La succursale spagnola del broadcaster americano ha diffuso per errore la sesta puntata della settima stagione.

La messa in onda avrebbe dovuto essere prevista per la prossima settimana negli USA, ma l’errore ha permesso a molti di vedere in anteprima Death is the Enemy, titolo dell’episodio incriminato. L’errore è stato commesso questa notte da HBO Spain, che ha reso disponibile alla visione la puntata per circa un’ora, un tempo enorme nell’era di Internet. Al momento non ci sono ulteriori notizie ma HBO non ha ancora trovato i responsabili dell’errore. L’emittente ha però escluso qualsiasi tipo di intromissione hacker o di sabotaggio volontario, intanto il video è finito in rete, dove hanno iniziato a circolare immagini e spezzoni del nuovo episodio.