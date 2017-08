Heathers: online il primo trailer della serie in 10 episodi!

E' arrivato il primo promo trailer del remake - versione serie tv - di Heathers , il super cult in cui figuravano giovanissime icone hollywoodiane come, guardate!

Non solo! Nel video potete ascoltare anche delle frasi celebri del film cult riportate nel nuovo show. Per darvi un'idea, abbiamo postato anche il trailer originale del film, così potete fare un parallelismo!

La Paramount Network - il nome nuovo che, a partire dal 2018, avrà l'attuale Spike TV - ha utilizzato il broadcast domenicale dei Video Music Awards su MTV per lanciare il promo della serie Heathers.

Lo show si propone come antologia in dieci episodi del film di fine anni '80 con Winona Ryder e Christian Slater. Inizialmente il debutto la serie doveva farlo in autunno, al Tribeca Film Festival , ma poi è stato spostato alla Paramount Network e la premiere è prevista per i primi mesi del 2018.

Il film originale, scritto da Daniel Waters e diretto da Michael Lehmann, si concentrava su una ragazza di nome Veronica (Ryder) e sul suo ribelle fidanzato J.D. (Slater) e sulle loro"tribolazioni" in qualità di adolescenti che cercavano di trovare il proprio posto all'interno dell'ordine sociale scolastico.

Heather McNamara (originariamente interpretata da Lisanne Falk) avrà il volto di Jasmine Mathews; Heather Duke (Shannen Doherty nel film) è un ragazzo che si identifica come un transgender il cui vero nome è Heath (Brendan Scannell); ed Heather Chandler (nel film originale interpretata da Kim Walker) ha il corpo di Martha Dumptruck sarà interpretata da Melanie Field. La Doherty farà un piccolo cameo nel pilot della serie.

Date un'occhiata al trailer di Heathers e fate pure il parallelismo con l'originale, poi diteci cosa ne pensate nei commenti!