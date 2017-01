Homeland 6: L'attore Rupert Friend su quello che è accaduto a Peter Quinn

La prima puntata della sesta stagione di Homeland è stata trasmessa in America e l'attore Rupert Friend ha rilasciato una lunga intervista sul suo personaggio, scomparso nell'epilogo della quinta stagione (Attenzione, spoiler).

(Spoiler!) Peter Quinn sembrava ormai perso nell'ultima puntata di Homeland 5, gli sceneggiatori pareva avessero messo l'attore Rupert Friend alla porta. Invece, a sorpresa, durante la première di Homeland 6 il personaggio è tornato. Lo sceneggiatore Alex Gansa ha rilasciato un'intervista su quello che è accaduto: "C'è stato un momento alla fine della scorsa stagione in cui ho lasciato credere [a Friend] che ci fosse una buona possibilità che [il suo personaggio] non sopravvivesse". Invece, si è deciso per un'inversione di rotta.

"Peter ha fatto andata e ritorno dall'inferno, e non è tornato totalmente intero", ha dichiarato l'attore stesso "Non è più neanche sicuro che valga la pena continuare a vivere la sua vita". E ha aggiunto sulla serie: "Homeland sta facendo qualcosa che non credo alcuno show televisivo abbia fatto prima, quando ritrovi i personaggi nella sesta stagione e sono praticamente irriconoscibili rispetto alla pretendete. Qualcuno potrebbe chiedersi 'Dov'è il mio vecchio amico?'".