Homeland 6: Showtime fa un regalo ai fan

In America la prima puntata della sesta stagione di Homeland, da qualche ora, è accessibile sui servizi streaming di Showtime e altri canali a pagamento.

Venerdì 30 dicembre Showtime, a sorpresa, ha reso accessibile sui canali a pagamento e streaming, la prima puntata della sesta stagione della serie tv Homeland. L'abstract annuncia che vedremo il ritorno di Carrie Mathison (Claire Danes) negli Stati Uniti, a New York, dopo aver trascorso due anni all'estero. Come annunciato diminuirà quindi in terrorismo nella nuova stagione: "Andremo a raccontare invece individui radicalizzati che rappresentano una minaccia autonoma senza andare a scomodare l'11 settembre o bombe nucleari su New York. Non stiamo per raccontare questo. Sarà una trama molto più psicologica e vedremo come risponderanno gli ascoltatori". aveva annunciato il creatore Alex Gansa.

La sesta stagione di Homeland arriverà il 15 gennaio su Showtime.