Homeland: diminuirà il terrorismo nella sesta stagione

Dopo che la quinta stagione ci ha trasportati in ambientazioni molto attuali,si appresta a vivere un sostanziale cambiamento nella sesta stagione. A dichiararlo è lo showrunner, che in un'intervista a EW ha raccontato cosa bisognerà aspettarsi dai nuovi episodi e le modifiche principali, anche a livello di trama.

"Nella stagione precedente gli eventi raccontati hanno raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sappiamo che stiamo andando a New York e stiamo facendo ritorno quindi negli Usa. A questo proposito non vogliamo intensificare le minacce terroristiche, in quanto non esistono. Non andremo quindi nella direzione di proporre cellule o reti dell'ISIS o di Al Qaeda, come accade in Europa, perchè secondo la nostra intelligence non esistono. Andremo a raccontare invece individui radicalizzati che rappresentano una minaccia autonoma senza andare a scomodare l'11 settembre o bombe nucleari su New York. Non stiamo per raccontare questo. Sarà una trama molto più psicologica e vedremo come risponderanno gli ascoltatori."

Prodotta dal network Showtime, Homeland vede nel cast Claire Danes, Damian Lewis, Morena Baccarin, David Harewood e Diego Klattenhoff.