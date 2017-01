Homeland: per lo showrunner l'ottava stagione sarà l'ultima

La première diandò in onda nel 2011 e fin da subito fu accolta dall’entusiasmo di critica e pubblico. Lo show conè lentamente caduto in una crisi di ascolti, tanto che il produttore ne ha annunciato il possibile finale.

La quinta e sesta stagione sono servite a Homeland per tornare alle origini, riconquistando in parte il pubblico perduto. Intervistato da Deadline, lo showrunner e produttore esecutivo Alex Gansa ha parlato delle ultime due stagioni dello show, anticipando il possibile finale all’ottava stagione. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sto lavorando alla conclusione della storia e, a meno di eventi imprevedibili, siamo abbastanza convinti che la serie andrà avanti per altre due stagioni, per poi concludersi. Speriamo inoltre di riportare a bordo Carrie: è stata fuori dai giochi per due anni e penso che sia il momento per vederla tornare.

Nessuno sa davvero cosa succederà. Cosa succederà nel Medio Oriente? Cosa succederà con l’accordo nucleare e con l’Iran? Come cambierà la relazione degli Stati Uniti con Putin? Queste sono domande a cui Homeland dovrà rispondere nelle prossime due stagioni, e lo faremo sicuramente, ma con i nostri tempi”.

La sesta stagione di Homeland è attualmente in onda su Showtime, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!